Modica, le iniziative per il 2 aprile Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'autismo

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. "La ricorrenza - afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri - richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico e la giornata vuole promuoverne la consapevolezza. Come Amministrazione Comunale, in questo 2 aprile, vogliamo porre l’attenzione e segnalare alla nostra Città il tema dell'autismo. Illumineremo di blu Palazzo San Domenico perché blu è il colore simbolo di questa giornata. Giovedì 4 aprile, aderiremo all’iniziativa proposta di Graziano La Terra. Alle ore 9,30 insieme a scuole, associazioni, faremo una passeggiata di comunità dal Baricentro fino a piazza Matteotti dove, all’auditorium ascolteremo insieme un brano inedito ‘The power of love’ composto da Joseph Lu, il maestro Giuseppe Lucenti, che proporrà il suo lavoro per la prima volta proprio in occasione di questa giornata”

Chiara Facello, assessore alle Politiche sociali: “Come Assessorato alle Politiche Sociali vorrei sottolineare l’impegno per garantire la migliore assistenza possibile alle persone che si trovano in questa condizione ed in particolare ai più piccoli e alle loro famiglie. Siamo impegnati nel fare rete con i diversi enti e servizi coinvolti sul territorio al fine di fare tutto quanto possibile per migliorare la vita di chi si trova in questa condizione, ma soprattutto far in modo che venga riconosciuta sin dai primi segnali, in modo che il minore possa essere inserito sin da subito in un protocollo che va dalla presa in carico da parte delle Unità Operative dell'Asp al supporto di insegnanti ed educatori di sostegno nelle varie fasi della crescita, insieme al sostegno alle famiglie da parte dei Servizi Sociali, della rete delle associazioni, dei professionisti e dell’intera collettività. Ci rendiamo conto che c'è ancora tanto da fare ma è in corso un avviso pubblico per finanziare servizi aggiuntivi dedicati ai minori affetti dallo spettro autistico”