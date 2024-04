Gaza, uccisi sette operatori umanitari di World Central Kitchen

"E'stato un tragico caso in cui le nostre forze hanno colpito senza intenzione gente innocente nella Striscia".Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu parlando dei sette persone dell'ong World Central Kitchen a Gaza uccise in un raid aereo dell'esercito israeliano. "Questo succede in guerra e - ha aggiunto - apriremo un'indagine. Siamo in contatto con i governi coinvolti e faremo di tutto per assicurare che questo non accada più".

La notizia della morte dei sette operatori che lavoravano per la ong statunitense World Central Kitchen è stata data dallo chef José Andres che si è detto distrutto dalla perdita. "Queste persone sono angeli", ha scritto José Andres su X. "World Central Kitchen è sconvolta nel confermare che sette membri della nostra squadra sono stati uccisi a Gaza in un attacco dell'Idf", ha comunicato in una nota la Ong di base negli Stati Uniti, aggiungendo che le vittime "provenivano da Australia, Polonia, Regno Unito, un cittadino con doppia nazionalità americana e canadese e un palestinese". Sia World Central Kitchen che un'altra ong, American Near East Refugee Aid (Anera), hanno annunciato la sospensione delle proprie operazioni a Gaza. La squadra World Central Kitchen stava viaggiando in "una zona senza scontri a bordo di due auto blindate marchiate con il logo WCK"., scrive sul suo sito la stessa Ong, sottolineando che "nonostante il coordinamento dei movimenti con l'Idf, il convoglio è stato colpito mentre lasciava il magazzino di Deir al-Balah, dove la squadra aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari umanitari portati a Gaza lungo la rotta marittima”.

@Foto Ansa