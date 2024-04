Incidente stradale sulla Vittoria-Comiso: ferite due donne, una è grave

Due donne di origine tunisina, mamma e figlia, sono rimaste ferite in un incidente autonomo verificatosi nel pomeriggio in territorio di Vittoria. La Y10 sulla quale viaggiavano le due donne ha capottato nei pressi del supermercato Le Dune. Entrambe le donne sono rimaste ferite e dopo essere state soccorse sono state trasferite al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Per la mamma si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all’Ospedale “Garibaldi” di Catania. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Vigili Urbani di Vittoria, mentre la SS 115 è stata chiusa al traffico nel tratto Vittoria – Comiso nei pressi della discarica Casmenea.