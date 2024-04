Elezioni a Bagheria, la Democrazia cristiana prepara la lista per il Consiglio

La Democrazia Cristiana sarà presente con una sua lista alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno a Bagheria. I dirigenti locali del partito si riuniranno questo pomeriggio, alle ore 19, presso la segreteria cittadina in via Russo Bonavia per la formalizzazione delle candidature. Ad annunciarlo la segreteria cittadina della DC al termine di una riunione alla quale hanno partecipato Totò Cuffaro, segretario nazionale; Stefano Cirillo, segretario regionale; Santi Bellomare, segretario provinciale e il gruppo consiliare comunale del partito.