Polizia stradale, Capodicasa va a Messina: a Siracusa arriva Martino

Cambio alla guida della Polizia stradale di Siracusa: Antonio Capodicasa (nella foto), che per 14 anni ha diretto il comando, è stato trasferito a Messina, mentre a Siracusa arriva Giovanni Martino, che dal novembre del 2017 ha guidato Enna.

Capodicasa, che si insedierà mercoledì 3 aprile nella città peloritana, si è detto soddisfatto del lavoro svolto in questi anni puntando su repressione e prevenzione “due strumenti collegati fra loro. Abbiamo agito con tante attività per frenare il fenomeno dei sinistri stradali e sul piano della prevenzione per aumentare la consapevolezza degli automobilisti. Abbiamo abbattuto del 40% il fenomeno infortunistico, grazie anche alle altre forze di polizia”.

“In tema di prevenzione – ha aggiunto – penso ai progetti nelle scuole, al progetto nazionale Icaro che abbiamo declinato dalla materna alla superiore, raggiungendo 151mila studenti, per non parlare del progetto Birba rivolto alle neo mamme in ospedale. Penso anche ai 25mila soccorsi effettuati dai miei uomini e ai 168 mila punti decurtati agli automobilisti indisciplinati”.