Modica, Unitre: incontro sulla sicurezza giovedì 4 alla Domus Sancti Petri

Nuovo interessante appuntamento dell’Unitre di Modica. Stavolta si parlerà di sicurezza. Per giovedì 4 aprile è infatti in programma presso la Domus Sancti Petri l’incontro sul tema “Consigli per difendersi dalle truffe e dai raggiri” con gli interventi del Questore di Ragusa Dr. Vincenzo Trombatore e del Sindaco di Modica Dssa Maria Monisteri Caschetto. Relatori il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, dr. Lorenzo Cariola, dirigente del Commissariato di Modica e la Commissario Capo della Polizia di Stato dssa Rosalba Capaccio, Vice Dirigente della Squadra Mobile di Ragusa. L’iniziativa annunciata da tempo ed organizzata in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo è finalizzata ad affrontare un argomento avente per oggetto la sicurezza che, anche dalle nostre parti, si va diffondendo sempre di più con truffe e raggiri perpetrati da soggetti senza scrupoli. Un fenomeno a danno di ignari cittadini, soprattutto anziani, e per fronteggiare il quale la Questura di Ragusa è mobilitata, così come è impegnata a partecipare con proprio personale specializzato per aprire gli occhi, con consigli e suggerimenti, a coloro che quando meno se la aspettano possono rimanere vittime di spiacevoli inconvenienti.

L’incontro è aperto a tutti ed assume una non indifferente importanza per quanti, indifesi, rischiano di essere turlupinati da quei malfattori che sempre più spesso riescono a mettere su raggiri dei quali tante volte ci si accorge quando è ormai troppo tardi.