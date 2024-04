Partecipazione politica propositiva: nasce a Ragusa Laboratorio Civico

Il “Laboratorio civico di sussidiarietà politica “Co-Governance” si presenta alla città. Il prossimo 6 aprile, alle 9.00, nell’aula del consiglio comunale di Ragusa, si terrà un incontro pubblico con la presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e di vari esponenti della società civile. Tema generale dell’incontro: “Oltre la Politica ideologica: la sfida della partecipazione propositiva”. Sarà, in pratica, un seminario che ha come co-promotore il Comune di Ragusa e avrà come relatori Antonio Maria Baggio, politologo, direttore del Centro di ricerca di politica e diritti umani dell’Istituto universitario Sophia di Loppiano (Firenze) e Giampietro Parolin, economista e docente di Strategie aziendali nello stesso Istituto Universitario. Baggio affronterà il tema “Coscienza politica erronea nei cittadini e negli operatori: sviluppo di processi valutativi veritieri ed efficaci”. Parolin parlerà di “La relazione virtuosa, tra partecipazione e rendicontazione”.

I temi prescelti mirano ad affrontare il tema, antico e sempre attuale, della “partecipazione politica”, cuore e forma della democrazia, “la quale – come si esprime il presidente di Co-Governance, Alfio Di Pietro - per essere vera ed efficace, non può essere riducibile al solo momento del voto, ma deve trovare, nel suo riferimento ai valori costituzionali della solidarietà (art. 2) e della sussidiarietà (art. 118, ultimo comma), una nuova ricchezza espressiva, a partire dalla città, luogo per eccellenza di una cittadinanza attiva e responsabile”.