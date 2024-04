Paola Stella e le sue tavole botaniche acquerellate al Centro studi Rossitto di Ragusa

Martedì 9 aprile (ore 18.00), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), si terrà l’esposizione di Paola Stella che sottoporrà all’attenzione del pubblico la sua collezione di tavole botaniche acquerellate. Presentazione e musiche sono curate da Gino Carbonaro (scrittore e fisarmonicista).

Si tratta di illustrazioni, realizzate ad acquerello, che rappresentano forma, colore e dettagli delle specie vegetali. Non di rado, illustrano ed accompagnano la descrizione botanica in libri, riviste e altre pubblicazioni. La realizzazione di tali illustrazioni o “tavole botaniche” richiede la comprensione dell’anatomia vegetale. Le opere dell’artista Paola Stella sono caratterizzate da dettagli accurati e colori vivaci, catturando la bellezza delle piante e dei fiori.