Catania, gli studenti e la viabilità cittadina: 50 nuovi parcheggi per motorini al "Cutelli"

La Consulta Provinciale degli Studenti di Catania (CPS) avvia una nuova e promettente collaborazione con l'Assessorato alla Viabilità del Comune di Catania, volta a migliorare significativamente la mobilità urbana studentesca nella Nostra città. Da pochi giorni, è stato raggiunto il primo traguardo tangibile nell'ambito del progetto: l'installazione di 50 nuovi lotti di parcheggio per motocicli, situati strategicamente nei pressi del Convitto Nazionale Mario Cutelli, in seguito all’importante richiesta portata avanti dagli studenti del Liceo tramite il Rappresentante di Consulta Giorgio Leotta. "È un traguardo senza precedenti per gli Studenti della Provincia.” – ha detto Francesco Pezzillo, studente del Liceo Salesiani - Don Bosco, come rappresentante della CPS. – “Siamo orgogliosi di poter annunciare il primo successo di questa preziosa collaborazione con l'Assessore alla Viabilità del Comune di Catania Alessandro Porto. L'installazione di questi 50 lotti di parcheggio per motocicli è solo l'inizio di un percorso volto a rendere la nostra città più vivibile e accogliente per tutti, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti. Il nostro motto è “Se Credere è possibile, allora è un Dovere” ed è per questo che continueremo a perseverare nel nostro lavoro per portare avanti progetti innovativi che migliorino la qualità della vita dei giovani cittadini catanesi".

Nella foto, da destra: Francesco Pezzillo, Gabriele Di Mauro, l'assessore Alessandro Porto, Giorgio Leotta, Luigi Eberle.