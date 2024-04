Floridia, allo Scientifico convegno regionale su sport, cultura ed inclusione

Un convegno regionale su sport, cultura ed inclusione si svolgerà domani, giovedì 4 aprile, a partire dalle ore 16,00, presso l’aula magna del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Floridia.

A promuoverlo è Insuperabili, l’autorevole associazione che da anni, a livello nazionale, si occupa di attività sportiva per ragazzi e ragazze con disabilità,

con l’obiettivo di favorire la diffusione di un cambiamento nel modo di pensare che punti a promuovere inclusione e integrazione.

Particolarmente articolato ed interessante il programma della manifestazione, nel corso della quale gli studenti degli istituti scolastici floridiani avranno la possibilità di dialogare e confrontarsi con Totò Cascio, il famoso attore e scrittore. A moderare questo stimolante incontro sarà la docente e scrittrice Stefania Germenia, dell'associazione culturale Focus.

Il convegno sarà introdotto dai saluti del sindaco di Floridia, Marco Carianni, dell’assessore comunale alle politiche sociali Marieve Paparella, del dirigente dell’Asp di Siracusa Massimo Gramillano, del vicepresidente dell’associazione Diversabili Padre Pio onlus Giuseppe Auteri, di Roberto Rapaglià, governatore della Misericordia di Floridia, di Gianni Melluzzo, referente provinciale della Federazione Sportcity. La dirigente scolastica del Leonardo Da Vinci, Rita Spada, presenterà la Rete territoriale del progetto, in rappresentanza delle scuole della città.

Il convegno, che sarà moderato da Salvo Sorbello, proseguirà con l’illustrazione, da parte di Dario Cutale, Paola Di Guardo e Antonio D’Aquino del team Insuperabili, del modello organizzativo e del report dell’esperienza “Giochi inclusivi a scuola, lo sport per tutti”.

Dopo la presentazione degli elaborati artistico-creativi degli alunni vincitori del concorso a tema curato dall’associazione culturale Focus. Segue l’intervento di Luisa Giliberto, dirigente dell’Ambito Territoriale di Siracusa dell’Ufficio Scolastico Regionale, sono previsti altri importanti momenti di confronto e di approfondimento.

Lisa Rubino, presidente del Co.Pro.Dis di Siracusa, interverrà su “Rete, sinergie e territorio: impegno quotidiano per la promozione dell’inclusione”, mentre di cultura e sport come strumenti strategici per l’inclusione discuteranno la garante regionale della disabilità Carmela Tata e i referenti delle Aquile di Palermo. L’atleta della nazionale Matteo Melluzzo e l’autore de “Il ring e l’aquilone” Roberto Camelia saranno i protagonisti di un’intervista a due condotta dallo psicologo Luca Cianci.