Ars. Dibattito sulla crisi agricola, Dipasquale (PD): servono risorse, basta chiacchiere

“Basta chiacchiere. La Regione deve fare la sua parte stanziando le risorse per il comparto agricolo e zootecnico altrimenti il processo di trasferimento dei terreni verso crescenti latifondi sarà irreversibile”, a dichiararlo è il deputato Pd, componente della commissione Attività produttive, Nello Dipasquale, durante la discussione in materia della crisi del settore agricolo tenutasi oggi all’Ars.

“Non è un problema del solo assessore dell’Agricoltura, del solo assessore Sammartino”, ha sottolineato il deputato dem sottolineando l’assenza del governatore Schifani e del resto del governo: “L’assenza del Presidente della Regione è un fatto grave e la sua assenza è la prova che lui non ha chiara l’entità del problema”.

Poi l’attacco alla maggioranza: “Avete votato una finanziaria di 500 milioni di euro di cui 100 milioni di maxiemendamento. A fronte di tutto ciò per l’agricoltura ci sono state stanziate soltanto le briciole. Non è vero che i problemi si risolvono a Bruxelles. I problemi possono essere affrontati anche dalla Regione che però non sta facendo nulla per aiutare i piccoli a resistere. Oggi i patrimoni agricoli dei siciliani vengono acquistati con due soldi da pochi imprenditori che diventano i nuovi latifondisti e che spesso acquistano i terreni per farne campi fotovoltaici piuttosto che per farne agricoltura”.