Solarino, morto Salvo Calafiore: una vita difficile e tormentata

Una vita difficile, sfortunata che si è conclusa tragicamente ieri all'ospedale di Siracusa. E' morto a 51 anni, Salvo Calafiore. E' scomparso per gli effetti di un ictus che non gli ha dato scampo. Quella di Salvo Calafiore è stata una vita tormentata. Partito dalla Toscana, all'età di 14 anni aveva avuto un incidente sul lavoro. Un trattore gli aveva tagliato una gamba. Per molti anni è rimasto lontano da Solarino, da pensionato per l'invalidità.

Era rientrato in paese nel periodo del covid, tra il 2020 e 2022. Ha vissuto questi ultimi anni a Solarino, poi il malore dei giorni scorsi e la corsa all'ospedale di Siracusa. Salvo Calafiore non è riuscito a vincere la sua battaglia per la vita. Lascia due figli già adulti, uno che vive a Solarino, l'altro all'estero. I funerali. verranno celebrati oggi, 4 aprile, alle 15,30 nella chiesa Madre di Solarino.