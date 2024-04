Modica, la "carica dei mille": studenti di tutte le scuole cittadine celebrano la giornata sull'autismo

Oltre un migliaio gli studenti in rappresentanza di tutte le scuole di Modica che, con il coordinamento del Comune, hanno dato vita ad una grande manifestazione in occasione della settimana della consapevolezza sull'autismo. Il serpentone di bambini e ragazzi è partito dal piazzale Falcone-Borsellino per raggiungere piazza Matteotti. Qui, studenti e insegnanti, si sono radunati e, a gruppi, sono entrati nell'Auditorium Campailla per ascoltare la colonna "Power of love" del pianista Joseph Lu creata per l'evento. Agli studenti è stato illustrato anche il significato dell'iniziativa e del rapporto tra un figlio autistico e il padre. Un modo immediato per far comprendere a tutti l'importanza del dialogo, medicina contro qualsiasi tipo di emarginazione.