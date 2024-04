Il futuro di Massimiliano Allegri in Juventus è davvero in bilico?

Quella 2023/2024 è stata, senza dubbio, una stagione piuttosto complicata per la Juventus di Massimiliano Allegri che nonostante navighi nelle parti alte della classifica si trova comunque a oltre venti punti dalla capolista. Basta prendere in esame i punti portati a casa dalla squadra nel corso delle ultime nove gare partendo da fine marzo: solo sette punti in nove partite, un risultato che racconta un qualche tipo di problema in seno alla squadra.

In molti, specie negli ambienti del tifo, credono che questo risultato sub ottimale dei bianconeri sia da imputare a Massimiliano Allegri, da tre anni in Juventus, e autore di alcune bet, passateci il termine, poco azzeccate in termini di giocatori, strategie e impegno.

Massimiliano Allegri sta rischiando veramente qualcosa?

La stagione 2023/2024, dicevamo, è stata complicata per i bianconeri perché dopo aver salutato quasi definitivamente il sogno dello scudetto, i bianconeri si sono posizionati in una situazione rischiosa anche per il raggiungimento della Champions League: non sono troppi, infatti, i punti che distanziano la Juventus dalle squadre inseguitrici (nello specifico Bologna, Roma ed Atalanta).

Considerando che in caso di assenza dalla Champions sarebbe il secondo anno consecutivo per Allegri e soci di non arrivare in Europa, è facile capire perché la tensione in questo caso viene percepita come “alle stelle”

All’allenatore è imputato il non aver saputo rialzare la squadra dopo un cambio di rendimento che, dopo un girone di andata conclusosi in maniera piuttosto positiva, è andato a scemare in maniera drastica.

Esonero o rinnovo?

Secondo le testate italiane più titolate è difficile che Massimiliano Allegri effettivamente corra il rischio di rimetterci il posto visto che la sua permanenza non sembra venir messa sul tavolo della discussione da parte della dirigenza Juventus. Secondo quanto sta circolando negli ambienti informati, infatti, in casa Juventus non si starebbe valutando, almeno nell’immediato, un esonero dell’allenatore bensì si sta mettendo in dubbio l’eventuale riconferma di Allegri al termine della stagione, spezzando anticipatamente il contratto al momento attivo.

Quest’ultimo, infatti, prevede che Allegri continui a guidare i bianconeri fino a Giugno del 2025 mentre l’eventuale rescissione anticipata taglierebbe via l’ultimo anno. Nel frattempo, chiaramente, i social network ci mettono del loro visto che in corrispondenza delle ultime due partite di Marzo l’hashtag #allegriout è diventato trending a più riprese, con tifosi e appassionati che a gran voce chiedono l’esonero immediato dell’allenatore nato e cresciuto a Livorno.

Le cose possono ancora cambiare

Allegri, dalla sua, ha ancora del tempo per trasformare la sua permanenza sulla panchina della Juventus in un ricordo positivo per tifosi e cercatori della scommesse vincente. Questo perché Mancano ancora settimane alla conclusione del campionato e ogni partita potrebbe essere buona per rovesciare le carte in tavola.

L’esclusione dalla Champions League ancora non è certa, sopratutto, la Coppa Italia è sempre lì pronta per essere portata a casa, specie considerando che le capolista per lo scudetto sono state già eliminate e rimangono sul palco squadre “minori” per budget e prestazioni.