All'hotspot di Lampedusa ospiti 980 migranti: 200 in partenza

Sono 980 i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa, dopo la raffica di sbarchi di ieri. Fra loro, anche 40 minori non accompagnati che, fra poco, assieme ad altre 200 persone verranno trasferite al porto per essere imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. A disporre il trasferimento, cercando di alleggerire il numero di ospiti della struttura, è stata la prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale.