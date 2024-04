Musica e futuro, a Pantelleria il festival The Island Fuze Tea

Torna a Pantelleria The Island, festival che quest'anno ha come claim 'Rethink the Future Ritual', ovvero ripensa a un futuro migliore. Questo è l'obiettivo delle esperienze e degli eventi in programma dal 30 maggio al 2 giugno sull'isola famosa per le sue bellezze naturali.

Title sponsor dell'iniziativa è Fuze Tea che porterà a Pantelleria il Galeone Adriana dove sarà possibile fare tour dell'isola e ascoltare musica dal vivo e dj set.

Il brand offrirà però anche una serie di esperienze come i bagni termali a Gadir, i tour in bici sulla montagna Grande, Kayak, passeggiate con gli asini, Sup fra i faraglioni, e anche trekking e snorkeling con le guide.

Dalle 22 nei locali Sesiventi e Altamarea ci saranno esibizioni dal vivo e djset di artisti come Floating Points, John Talabot, Moxie, Bradley Zero e Toy Tonics.

Emittente ufficiale della manifestazione sarà Radio Deejay mentre il Comune di Pantelleria ha dato il patrocinio all'iniziativa che si aprirà con una scenografia suggestiva: al porto di Scauri tutti i partecipanti saranno invitati ad accendere una candela sotto la statua di Tanit, dea pantesca scelta a simbolo del festival, esprimendo il proprio desiderio di un futuro migliore.