Incidente mortale a Marsala, nel trapanese. E' accaduto, ieri sera, sulla strada statale 115, in contrada Addolorata. La vittima, Mario Abate, 36 anni, viaggiava a bordo di una moto in direzione Trapani. Il motociclista si è scontrato con un'auto che stava entrando in un'area di servizio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale ed i Vigili del Fuoco.