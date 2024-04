Avola, Giornata mondiale consapevolezza autismo: primo laboratorio di “Lula” in biblioteca

Un pomeriggio in biblioteca nel segno dell’inclusione per la giornata mondiale dedicata alla consapevolezza sull’autismo. Ieri, mercoledì 3 aprile, in biblioteca comunale, un evento a cura della onlus “Insieme per l’autismo”, presieduta da Angiola Rotella, e sostenuta dall’amministrazione comunale avolese. È stato avviato il primo laboratorio “Lula lab”, un software di tipo riabilitativo per lo sviluppo della abilità comunicativo- linguistiche rivolto ai soggetti affetti da autismo o da altre patologie che comportano deficit della comunicazione e problemi relazionali. È frutto di un'esperienza ventennale sul campo che ha trasferito le nuove scoperte nell'ambito dello sviluppo del linguaggio e della cognizione sociale nella pratica riabilitativa. Punto forza del software Lula è la “modalità animata e rallentata” con cui vengono presentate le azioni e le emozioni umane risultando così più comprensibili a chi purtroppo non ha la possibilità di codificarle direttamente dall'ambiente naturale. Dopo i saluti istituzionali, con il sindaco Rossana Cannata e l'assessore Stephanie Busà, sono iniziate le attività del laboratorio che hanno coinvolto bambini, famiglie e operatori del settore, con una sessione pratica di utilizzo di Lula e la manipolazione di materie prime ed aromi per la realizzazione di disegni sostenibili.