Minacciò e rapinò un corriere, incastrato dalle telecamere a Palermo

Lo scorso febbraio avrebbe minacciato e rapinato un corriere a Palermo. Adesso per l'autore del colpo sono scattate le manette. Gli agenti della Squadra mobile, infatti, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo siciliano. Lo scorso 19 febbraio l'uomo, impugnando un oggetto metallico appuntito, dopo avere minacciato il corriere, è riuscito a impossessarsi di alcuni colli per un valore di circa 500 euro. Grazie all'identikit fornito dalla vittima e all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona i poliziotti della Squadra mobile sono riusciti a risalire all'autore del colpo.