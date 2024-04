Solarino, morto per un ictus: la famiglia dona cuore, due reni e fegato ( GUARDA IL VIDEO)

Tanta commozione oggi pomeriggio a Solarino ai funerali di Salvo Calafiore, morto a 51 anni per un ictus fulminante. Attorno alla salma di Salvo, il padre, la mamma. le due sorelle e l'unico fratello. A celebrare il rito funebre è stato il parroco della chiesa Madre don Luca, che ha sottolineato la grande generosità della famiglia Calafiore. E' stata la sorella Antonella dal pulpito a spiegare la volontà di Salvo che , in vita, aveva deciso di donare i suoi organi in casi estremi. E così è stato. All'ospedale Umberto I° di Siracusa, quando è stata accertata la morte celebrale, su volere dei familiari, i medici hanno espiantato il cuore, i reni ed il fegato di Salvo Calafiore. Grazie a questo gesto di grande generosità, quattro persone potranno adesso vivere con gli organi nuovi. Rimarranno anonimi le persone che hanno ricevuto questo gesto d'amore. Alla fine del rito funebre, sono stati lanciati nel cielo di Solarino, palloncini bianchi. Poi il corteo funebre si è mosso per raggiungere il camposanto alla periferia sud di Solarino.