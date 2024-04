Ragusa, presentati i due nuovi corsi di laurea dell'Università iblea alla ex Scuola dello Sport

Presentata, nella sede della ex Scuola dello Sport (via Magna Grecia), dal rettore dell'Università di Catania, Francesco Priolo, e dal sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, l’offerta formativa del prossimo anno accademico della Struttura Didattica Speciale di Ragusa. Il rettore Francesco Priolo ha aperto stamattina, nella sede della ex Scuola dello Sport (via Magna Grecia), la conferenza stampa di presentazione della “nuova” offerta formativa della Struttura Didattica Speciale di Ragusa, sottolineando la sinergia che ha permesso di attivare dal prossimo anno accademico due nuovi corsi, integrando un’offerta formativa già qualitativamente alta e legata alle vocazioni del territorio.

«Adesso – ha aggiunto il rettore – potremo utilizzare la struttura della gloriosa Scuola dello Sport, per attivare il richiestissimo corso di laurea in Scienze motorie con 180 posti disponibili, e riportiamo in questo territorio un corso del dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente, Gestione dei Sistemi produttivi agrari mediterranei, ad accesso libero, perfettamente rispondente alle vocazioni economiche dell’area iblea. È il segno concreto che l’Università di Catania a Ragusa vuole restare e vuole crescere». I nuovi percorsi didattici vengono ad affiancare quelli già presenti nella sede iblea: il corso triennale in Mediazione linguistica e interculturale e quello magistrale in Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione, e il corso triennale in Management delle imprese per l’economia sostenibile.

Per il presidente del Consorzio universitario della Provincia di Ragusa, Giuseppe Lavima, vanno sottolineate «le strategie di Comune e Università che hanno permesso di definire un’offerta formativa adeguata alle esigenze del territorio e delle imprese presenti nell’area iblea che diviene un’occasione importante per evitare fuga di cervelli e arricchire sempre più il territorio».

La presentazione dei due nuovi corsi è stata preceduta da un sopralluogo, nei ristrutturati locali della ex Scuola dello Sport, alla presenza degli assessori ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, e allo Sport e Politiche giovanili, Simone Digrandi, che hanno esposto i lavori effettuati e le attività già presenti nella struttura. Dopo un periodo di chiusura, il Comune ibleo ha infatti ottenuto in comodato per trent’anni dal Libero Consorzio di Ragusa, che ne è proprietario, i locali un tempo adibiti a Scuola dello Sport Coni, con l’intento di farne un polo strategico per tutto il movimento sportivo, anche dal punto di vista economico, formativo e manageriale. I lavori di ristrutturazione dell’immobile, finanziati dalla ex Provincia, sono ormai ultimati e la struttura è pronta a una nuova vita.