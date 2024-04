Europee, Cateno De Luca presenta le altre forze politiche che aderiscono alla lista Libertà

“Altre 4 stelle sono entrate nel firmamento della Libertà!” Così Cateno De Luca ha esordito stamattina nel corso di una conferenza stampa all’hotel Nazionale presentando le altre forze politiche che hanno scelto di aderire al progetto “Libertà” per le Europee.

“Con la nostra lista "Libertà" che sarà protagonista alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, ha affermato De Luca, stiamo facendo un’operazione trasparenza senza precedenti. Ufficializzata oggi l’adesione de "Il Popolo della Famiglia" con Mario Adinolfi, "Progresso Sostenibile" con Giulia Moi, "Sovranità" con Marco Mori, "Fronte Verde" con Vincenzo Galizia. Il prossimo appuntamento è sabato 6 aprile alle 11.00 al teatro Quirino di Roma.

“Sabato, ha spiegato De Luca, apriremo ufficialmente la nostra campagna elettorale e non escludiamo colpi di scena! Meno Europa, più Sovranità, più autonomia, più Italia. Siamo gli unici a poterlo dire, visto che gli altri partiti che saranno presenti alle europee hanno mostrato di essere schiavi di questa Europa.”

“La lista Libertà, ha affermato la presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli, è un progetto ambizioso che valorizza chi ha il coraggio di cambiare davvero quest’Europa che con la complicità del governo nazionale sta massacrando le nostre famiglie, le nostre imprese, gli ambulanti, i balneari, gli agricoltori con nuove tasse. È inaccettabile che uno Stato sovrano come l’Italia possa accettare queste imposizioni da Bruxelles. Lo stiamo vedendo con la sanità. Tagli su tagli.”