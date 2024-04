Gli sfilano il portafogli a Ortigia, 2 denunciati a Siracusa

Agenti del Commissariato “Ortigia” hanno denunciato un uomo di 50 anni e uno di 44 per il reato di furto con strappo ai danni di un uomo di 72 anni.

I due uomini, entrambi conosciuti alle forze di polizia, hanno sottratto alla vittima il portafogli, contenente poche decine di euro, dalla tasca dei pantaloni allontanandosi subito dopo.

Nella circostanza, il cinquantenne è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa perché trovato in possesso di una modica quantità di crack.

Il quarantaquattrenne invece, di origini marocchine, è stato denunciato per inottemperanza dell’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.