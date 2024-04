Siracusa, auto entra in collisione con un bus: nessun ferito

Un incidente senza feriti si è verificato questa sera a Siracusa nella zona di viale Zecchino. Un bus di linea è entrato in collisione con un auto. Secondo i rilievi della polizia locale, lo scontro si sarebbe verificato per un motivo di precedenza. Il veicolo coinvolto che proveniva da via Vantinelli, non si sarebbe fermato al sopraggiungere dell'autobus. L'impatto è stato forte, ma sia il conducente del grosso mezzo, che l'automobilista, sono rimasti illesi. I vigili urbani per ultimare i rilievi hanno deviato il traffico su viale Polibio.