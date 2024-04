Comibleo torna sullo spopolamento di Ibla: sempre sei gli iscritti alla prima classe

Ancora nessuna novità sul fronte riguardante le iscrizioni per la prima classe della Primaria stagione 2024-2025 a Ibla. “Abbiamo accolto le rassicurazioni dell’amministrazione comunale – sottolineano i componenti del Comibleo che hanno espresso preoccupazioni sulla questione – e certo non vogliamo lanciare allarmismi di alcun tipo. Infatti, stiamo semplicemente fotografando lo stato di fatto. E i sei iscritti appena, in attesa dell’assegnazione dell’organico, ci fanno temere che difficilmente la prima classe potrà essere attivata. Si spera nelle iscrizioni tardive. Però ricordiamo che lo spopolamento di Ibla continua e che, di fatto, chi già accompagna i propri figli alla scuola media, che nella città antica non è più operativa da tre anni, se ha un figlio più piccolo, piuttosto che iscriverlo qui preferisce, ovviamente, recarsi a Ragusa superiore e fare in modo che i propri ragazzi siano accompagnati nello stesso istituto. Quindi, ribadiamo che di allarmismi non ne vogliamo lanciare ma allo stesso tempo occorre essere consapevoli circa la gravità di una situazione che non può essere sottaciuta. Allo stesso tempo, prendiamo atto della disponibilità manifestata dall’assessore alla Pubblica istruzione, Catia Pasta, e speriamo che il suo impegno possa servire a qualcosa. Auspichiamo che i nostri timori si rivelino infondati. Ma è evidente che occorre essere realisti. La situazione complessiva è tutt’altro che semplice”.