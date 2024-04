Il 'Capitano Ultimo' cala il passamontagna, corre con De Luca per le Europee

"Meno Europa, più Italia". E' lo slogan scelto da Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, oggi al Teatro Quirino di Roma, gremito, per l'avvio della campagna elettorale del suo fronte "Libertà". Con lui l'ex viceministra M5S Laura Castelli e altri 21 movimenti. Occasione per presentare il simbolo definitivo e il manifesto politico. Tra gli interventi anche quello di Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo che per la prima volta si è tolto il passamontagna che lo ha contraddistinto per anni: "Oggi, dopo 31 anni, tolgo la copertura al mio volto, la mia ultima difesa dalla mafia, perché a viso aperto voglio continuare a servire il popolo italiano con lo stesso coraggio, con la stessa umiltà che ho avuto da carabiniere della gente. Lo faccio e lo farò con De Luca".