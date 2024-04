Danneggiata a Scoglitti una villetta confiscata alla mafia: forse è 'avvertimento'

I contorni della vicenda potrebbero fare pensare ad un atto dimostrativo: nella notte tra mercoledi' 3 e giovedi' 4 aprile e' stata danneggiata una villetta in via delle Patelle a Scoglitti, nel Ragusano, bene confiscato alla mafia. Ignoti hanno provocato danni alla struttura, gia' consegnata a una associazione, e hanno cercato anche di cambiare le serrature, rompendo quelle esistenti. Si tratta di una piccola abitazione con due locali esterni annessi. La confisca era stata disposta dal Tribunale di Ragusa ed eseguita a gennaio del 2013 dagli uomini della Divisione anticrimine della questura di Ragusa con i militari della Guardia di finanza: bene del valore di circa 400.000 euro appartenuti a Davide Avola, 47 anni pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio e considerato legato alla criminalita' organizzata. A fine luglio del 2023 vi fu la consegna del bene alla disponibilita' del Comune di Vittoria; il tutto avvenne, dopo la benedizione del vescovo di Ragusa, nel corso di una cerimonia significativa che aveva visto la partecipazione di Prefetto, questore, comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di finanza, oltre che del primo cittadino di Vittoria e di una folta delegazione di Libera. Sull'episodio indagano i carabinieri.