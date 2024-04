Sbarchi di migranti pure a Pantelleria e Marettimo

Con il mare calmo e poco vento in questi giorni ci sono stati centinaia di arrivi di migranti, per la quasi totalità di nazionalità tunisina, anche a Pantelleria e a Marettimo, una delle tre isole dell'arcipelago delle Egadi, e sulle coste del trapanese. Le operazioni di sbarco sono state controllate dai militari della guardia costiera, dei carabinieri e della finanza. Solo ieri sei sbarchi con 177 tra uomini, donne e bambini. Altri 36sono arrivati a Marettimo e giovedì scorso altri 60 sempre a Pantelleria. I migranti si trovano nel centro di prima accoglienza nell'ex caserma Barone che può contenere 50 persone. Sono in attesa di essere trasferiti a Trapani. Sempre ieri, è stato intercettato al largo di Mazara del Vallo un gruppo di oltre trenta migranti che sono stati condotti a Trapani per l'identificazione e si trovano adesso al Centro di prima accoglienza in contrada Milo.