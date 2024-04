Morta a Borgetto una insegnante in pensione per l'esplosione della Moka

E' morta dopo un giorno di agonia l'insegnante in pensione Lucia Taormina, 66 anni, che nei giorni scorsi è stata colpita da una moka incandescente esplosa all'improvviso. E' successo a Borgetto, piccolo centro del palermitano, dove l'ex docente si trovava da sola. A trovare la donna, in stato di incoscienza, è stato il marito. La donna è morta in ospedale dopo un'agonia di un giorno e mezzo. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio.