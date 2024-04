Papa Francesco riceve i vertici della Sant'Angela Merici di Siracusa

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, i membri della Fondazione Sant'Angela Merici di Siracusa, in occasione dei 50 anni di fondazione. "Sono felice di incontrarvi e vi ringrazio di essere qui, in occasione dei 50 anni della Fondazione Sant'Angela Merici di Siracusa che, continuando l'ispirazione e l'impegno di Mons. Gozzo, si pone quotidianamente a servizio delle persone piu' fragili", ha detto il Pontefice, "La vostra storia, e tutto cio' che nei diversi Centri operativi portate avanti con tanta generosita', si radica in quell'evento che ha segnato la citta' di Siracusa quando, nel 1953, un quadretto raffigurante la Madonna inizio' a lacrimare nella casa dei coniugi Iannuso"