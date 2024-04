Assessore di Priolo consegue il quarto titolo universitario

L'Assessore del Comune di Priolo Christian Bosco ha conseguito oggi, presso l'Humanitas di Roma - con il massimo dei voti, la lode ed i complimenti della Commissione - il Master Universitario di secondo livello in "Scienza e Management delle aziende e delle Amministrazioni Pubbliche".

La discussione tesi, avente come titolo "Le strategie adottate in Italia per prevenire e contrastare la corruzione: dalle misure preventive alla centralità della formazione" (di cui è relatore un importante Magistrato), è stata discussa nella mattinata di oggi alla presenza del sindaco di Priolo Pippo Gianni. Per Christian Bosco, si tratta del 4° titolo universitario. A tutti gli effetti, è da oggi uno dei giovani più titolati d'Italia.