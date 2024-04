Calcio, il Trapani a 90 minuti dalla promozione: il Siracusa può guastare la festa (diretta tv alle 20,30)

Valerio Antonini lo aveva promesso all'inizio della stagione che avrebbe portato il suo Trapani tra i prof. Parole che si sono avverate ed i granata sono a 90 minuti dall'obbiettivo. Domani sera basterà battere il Siracusa e festeggiare con largo anticipo la promozione. C'è grande entusiasmo alla vigilia della partitissima contro il Siracusa che si giocherà alle 20,30. La parola dei tifosi del Trapani è 'tutti allo stadio'. Si giocherà di fronte ad un cornice di pubblico di ben altra categoria con il 'Provinciale' che farà registrare il sold out. Si stima più di 7.500 spettatori. Sono i granata di Torrisi i favoriti nel derby siciliano, anche perchè hanno dimostrato nel corso dell'intera stagione di essere la squadra più forte ed anche imbattuta.

Npn tira aria di rassegnazione in casa del Siracusa, dove stamane in sala stampa si è presentato il nuovo allenatore. Horacio Spinelli che domani debutterà sulla panchina azzurra. "In settimana ho visto che il gruppo ha tanta voglia di lavorare ed è in grado di affrontare la sfida con il Trapani, anche se loro sono più forti". Nessun problema di formazione per Spinelli che ha aggiunto. "Noi abbiamo 22 titolari quindi non ci sono alibi. Serve - ha concluso Spinelli - concentrazione, determinazione e tanta grinta. Una cosa la posso dire senza paura di essere smentito: sarà una partita fra due squadre di categoria superiore".

La partita domani sera verrà teletrasmessa per la provincia di Siracusa in diretta tv su Tris (Canale 85 del digitale terrestre).

LE PROBABILI FORMAZIONI

Trapani (4-3-3): Ujkaj; Pino, Bolcano, Sabatino, Guerriero; Crimi, Acquadro, Sbrissa; Kragl, Cocco, Convitto. All.: Torrisi.

Siracusa (4-3-3): Lamberti; Gozzo, Markic, Suhs, Sena; Vacca, Aliperta, Limonelli; Lo Faso, Maggio, Alma. All.: Spinelli.