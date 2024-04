Modica, sfondata dai vandali la porta di un magazzino del Duomo

Atto vandalico, nella notte di mercoledì, in via Grimaldi, ai danni di un magazzino di proprietà della chiesa di San Pietro e dove viene depositato materiale illustrativo della Chiesetta di San Nicolò, luogo del cuore FAI, visitata da moltissimi turisti. Ignoti hanno sfondato la porta del magazzino, hanno messo a soqquadro il locale e, quindi, non avendo trovato nulla di interessante, hanno sparso per tutta la piazzetta sottostante quanto era depositato nel magazzino. La zona, purtroppo, non è nuova a simili "attenzioni", come testimonia il muro, completamente imbrattato. Crediamo che in questo angolo caratteristico del centro storico servirebbero dei controlli più frequenti delle forze dell'ordine e, soprattutto, nelle ore notturne.