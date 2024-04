Gianni Petrucci e la moglie coinvolti in un incidente: fuori strada con l'auto

Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, è rimasto coinvolto nel pomeriggio di oggi in un incidente nei pressi di Valmontone, finendo in una scarpata con la sua auto. Con il numero uno della Fip, 78 anni, anche la moglie Raffaella. Petrucci è stato trasportato al San Camillo di Roma e sottoposto ai primi accertamenti, in particolare una tac alla testa, la moglie è invece al policlinico Tor Vergata. Stando alle prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.