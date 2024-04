Modica, il Comune rimette in sicurezza il "bastione" di corso Garibaldi

Un pezzo di muro in pietra in Corso Garibaldi, a Modica, era stato divelto da ignoti vandali ed era stato scagliato sul tetto di una casa sottostante danneggiando alcune tegole. Un'azione inqualificabile che ha messo in pericolo anche gli abitanti della casa sulla quale è stata lanciata la "copertina" in pietra divelta e scagliata di sotto. La "ferita" nel bastione di Corso Garibaldi è stata, ora, sanata dal Comune che ha recuperato il pezzo di muro e lo ha risistemato evitando inqualificabili tentativi di emulazione. Nella speranza che questi atti vandalici non abbiano a ripetersi e che certi giovani possano capire il significato di senso civico e di rispetto per la propria città.