Noto, da lunedì 8 ticket per visitare la Cattedrale: 2 euro a persona

Era soltanto una indiscrezione, anche se attendibile. Ora è qualcosa di più: da lunedì 8 aprile la visita alla Cattedrale di Noto costerà 2 euro a persona. Viene, infatti, introdotto il ticket per visitare il luogo sacro, una delle attrazioni culturali più gettonate nel Sud Est siciliano. Una decisione, quella del biglietto per i visitatori, accolta con qualche perplessità e con molti dubbi: devono pagare solo i turisti? I residenti devono staccare il biglietto? E le scolaresche? C'è da aspettarsi qualche polemica, anche se la novità del ticket sembra avere avuto tra i principali sponsor proprio il vescovo della Diocesi di Noto, monsignor Salvatore Rumeo.

Ancora da decidere, invece, l'eventuale ticket per il Duomo di San Pietro e per San Giorgio a Modica.