Il Modica rende visita ad un Real Siracusa in cerca di riscatto

Il Modica rende visita domenica al Real Siracusa per un finale di stagione infuocato che vede i rossoblù alla ricerca di un posto nei playoff. Il Real Siracusa non vince dalla gara casalinga contro il Misterbianco, una sfida che quindi servirà per dare una scossa all’ambiente e una partita contro una grande del campionato è sempre motivazionale. Questo potrebbe essere uno dei tanti motivi per cui il Modica deve continuare ad essere la squadra compatta e ben organizzata vista nell’ultima in casa, una formazione in grado di riempire il campo e di ripartire anche in contropiede, pronta a far male con i terminali offensivi.

Questi i convocati per la sfida di Domenica 7 Aprile alle ore 17:00, al netto degli infortuni di Incatasciato e Agodirin, oltre allo squalificato Alfieri:

Portieri: Basso, Marino, Trovato N.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni.

Centrocampisti: Biondi, Cicero, Guerci, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano.

Attaccanti: Azzara, Famà, Savasta, Yu Suwa