Catania, aggredita per le strade di Milano la ginnasta Carlotta Ferlito

Brutta aggressione a Milano per Carlotta Ferlito, 29 anni, ex ginnasta di Catania. La sportiva ha denunciato su TikTok di avere ricevuto sputi per strada, mentre camminava nel centro cittadino. Lei stessa, visibilmente scossa per l'accaduto, ha raccontato che ad un certo punto due ragazzi sui 17 anni le si sono avvicinati in sella a una moto e le hanno chiesto il profilo Instagram.

Lei ha riferito di avere risposto "domattina ve lo dò", commentando nel video che "se si fa brutto non si sa cosa può succedere", e poi ha proseguito a camminare. Ma, poco oltre, i due hanno rallentato la velocità e uno o entrambi le hanno sputato. "Era pieno di gente, tutti mi hanno vista e nessuno mi ha chiesto se era tutto ok", ha raccontato.

Più volte campionessa italiana assoluta, Carlotta Ferlito ha conquistato tre medaglie (due di bronzo e una d'argento) alle Olimpiadi giovanili di Singapore nel 2010. Ha preso parte alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016.