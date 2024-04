Bssket donne, Ragusa in partita per tre quarti di gara: poi si arrende al Venezia (57 - 70)

Seconda sconfitta consecutiva per la Passalacqua Ragusa che, senza Spreafico assente per un attacco influenzale, lotta contro la capolista per tre quarti di gara, poi perde anche Chidom per infortunio e lascia definitivamente strada alla formazione di coach Mazzon nella gara valida come terzultima giornata della regular season. Le ragazze di coach Lardo lottano, si battono in difesa e giocano alla pari delle lagunari per lunghi tratti, poi le scarse rotazioni e la stanchezza lasciano strada alla squadra di Mazzon, che si aggiudica il match per 57-70.

Ragusa inizia con due triple di Jakubcova, Venezia risponde con Shepard, Fassina e Kuyer. La formazione lagunare prova subito a scappare portandosi sul +8, poi una giocata di Juskaite e un rimbalzo in attacco di Chidom rimettono il punteggio in equilibrio: 18-20 a 1’40’’ dal termine del primo quarto, che resta tale al termine dei primi 10 minuti. Secondo quarto con Ragusa che spinge. Una tripla di Di Fine e cinque punti consecutivi di Ilaria Milazzo portano il punteggio sul 30-23 in favore delle padrone di casa a 6’25’’ dall’intervallo lungo, Mazzon ci deve parlare su. Venezia esce bene dal time-out con un break di 7-0, e secondo quarto che termina con la tripla a fil di sirena di Villa che fissa il punteggio dell’intervallo sul 32-33.

Terzo quarto in cui si va a fiammate, Ragusa firma un parziale di 5-0 con Juskaite, ma la Reyer resiste e fa altrettanto con Shepard, che poi completa il break con Kuier, un fattore nella seconda pare di gara, che firma la tripla del +8, 37-45, la Passalacqua prova a restare in partita ma Chidom si fa male ed esce dalla partita la cui inerzia inizia ad essere a favore della capolista che termina il terzo quarto avanti di 12 lunghezze, sul punteggio di 42-54. Nel quarto periodo La Reyer amministra il vantaggio e si aggiudica la partita. “Senza Spreafico e con loro al completo avevamo bisogno di una grande partita e l’abbiamo fatta – commenta coach Lino Lardo - poi l’infortunio di Chidom ci ha complicato le cose, malgrado tutto questo gap fisico e di organico, abbiamo tirato comunque male, perché con queste percentuali da tre punti con Venezia non vinci, e questo anche se avevamo costruito buoni tiri. Ce l’abbiamo messa tutta, l’importante è sperare di recuperare qualcuno, sperando che l’infortunio di Chidom non sia una cosa grave e sperare di recuperare anche Spreafico per le ultime due partite e per i playoff”.