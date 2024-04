Bari, Emiliano: con il M5s non è rottura definitiva

"Io sono sempre stato l'elefante nella stanza del Pd". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in una intervista al Corriere della Sera. "Il partito non mi ha mai metabolizzato, sono stato sempre una spina nel fianco, per tanti segretari" prosegue. Sul rapporto tra Pd e Movimento 5 stelle a Bari, Emiliano dice: "Abbiamo lavorato per l'alleanza in Puglia, ci sta che su altri tavoli nonsi chiuda. Condivido l'appello di Conte alla massima vigilanza", spiega. "Certo, far saltare le primarie è stato un colpo ma al di là delle dichiarazioni a caldo, siamo tutti impegnati per la soluzione giusta". E sulla rottura tra i due partiti d'opposizione in terra barese, il governatore osserva: "Non esiste nulla di definitivo in politica".