Il cavaliere Cristian Moroni a Portopalo: la sindaca lo premia

"Abbiamo accolto il cavaliere Cristian Moroni con la sua cavalla “Furia”, sbarcati in Sicilia". Lo scrive la sindaca di Portopalo, Rachele Rocca, sul suo profilo social. Il cavaliere romano tre anni fa ha lasciato tutto per realizzare il suo sogno: percorrere il perimetro d’Italia, Isole comprese, con la sua inseparabile maremmana.

"Con grande piacere - conclude Rocca - abbiamo consegnato una targa in onore del suo spendido percorso, complimentandoci con lui e con la sua meravigliosa “Furia” per il grande obiettivo raggiunto. Ad maiora!"