Inaugurato a Torretta il Centro sportivo del Palermo

"Un giorno importante per il calcio italiano a dimostrazione che quando si riescono a coniugare le opportunità, l'intelligenza creativa, la purezza della passione della nostra classe dirigente vengono fuori delle progettualità importanti. Queste iniziative generano un entusiasmo non solo a Palermo e in Sicilia ma in tutto il sistema sportivo". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, a Torretta, in occasione dell'inaugurazione del centro sportivo del Palermo.