Siracusa, invasa la spiaggia di Fontane Bianche nella prima domenica d'aprile

La prima domenica di aprile, tipicamente estiva, ha fatto registrare un boom di presenze nelle spiagge lungo litorale del Siracusa. Tra le mete preferite, Fontane Bianche a 18 chilometri dal capoluogo. Bagnanti e turisti si sono riversati sulla spiaggia libera senza disdegnare di fare il bagno a mare. Anche i bambini hanno affrontare le acque 'fresche' di Fontane Bianche. La temperatura esterna che ha sfiorato i trenta gradi, ha creato un clima gradevole. In tanti hanno deciso di pranzare in riva al mare. Stesso copione si è registrato, al Plemmirio, Arenella e lungo le spiagge di Avola e Noto, in particolare a San Lorenzo. Bagnanti e turisti si sono concentrati anche sulla fascia più a sud d'Italia, quella tra Portopalo di Capo Passero e la Marza, in territorio di Marina di Ispica. Alcuni gestori dei Lidi per questa domenica d'aprile, si sono fatti trovare impreparati, lasciando i cancelli chiusi. Forse non avevano previsto questa esplosione di caldo fuori stagione.