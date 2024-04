Vittoria, era ai domiciliari ma passeggiava in centro: arrestato

Il personale del Commissariato di Polizia di Vittoria ha arrestato un trentunenne, per evasione dagli arresti domiciliari. Durante i routinari servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore di Ragusa Vincenzo Trombadore, il personale della Squadra Volante del Commissariato di Vittoria ha proceduto al controllo del trentunenne trovato a passeggiare in una via del centro urbano. Dagli accertamenti emergeva che il giovane risultava essere in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Dopo aver concluso le formalità di rito il trentunenne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria