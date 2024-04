Pallamano, Scicli Social Club battuto dall'Aretusa (26 a 31)

Lo Scicli Social Club non riesce ad invertire la rotta. L’Aretusa vince il confronto meritatamente anche grazie agli errori clamorosi dei gialloverdi.

Tabellino

SCICLI SOCIAL CLUB - ARETUSA 26-31 (pt 14-18).

SCICLI SOCIAL CLUB: Gioele Occhipinti, Jimmy Marino, Morelli, Iemmolo, Bartolo Marino 1, Ballaera 1, Ficili 6, Nakoue 1, Plaku, Carbone 6, Causarano 1, Drago 4, Tinè 1, Ciavorella 5, Antonino Occhipinti. Allenatore: Giovanni Marino.

ARETUSA: Settembre, Santoro 6, Infantino 7, Blanco 2, Giuffrida 3, Raslen Boubaker, Rayen Boubaker, Gafà 6, Faraci 4, Luca Zivillica 3, Di Martino, D’Alberti, Cocher, Burgio, Sebastiano Zivillica, Carnemolla. Allenatore Garcia Sergio Vilageliu.

ARBITRI: Marina Micciulla e Alessio Lo Bello.

Per i padroni di casa questa partita doveva essere quella del riscatto dopo lo stop subito nel derby, prima delle festività pasquali. Così non è stato in quanto è arrivato l’ennesimo ko stagionale, in un match compromesso già nei primi trenta minuti. In tal modo, continua il momento negativo per i ragazzi di Marino, che hanno continuato a deludere, soprattutto quegli elementi che avrebbero dovuto fare la differenza smarrendo il senso del gioco. Troppi errori sia nel giro palla che nelle conclusioni, imprecise e intuibili dall’estremo difensore ed il tabellino parla chiaro.