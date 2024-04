Il Messina supera il Monterosi per 2 - 1 e festeggia la salvezza in anticipo

Il Messina mette il ferro dietro la porta. I giallorossi hanno superato 2-1 il Monterosi al “Franco Scoglio”, successo decisivo in chiave salvezza. Fumagalli miracoloso su Vano, poi giallorossi in vantaggio al 44′ grazie allo spunto in ripartenza di Rosafio. Al 48′, nel recupero del primo tempo, il raddoppio di Plescia, con una strepitosa conclusione sotto l’incrocio. Eusepi la riapre al 27′ della ripresa. Nel finale la squadra di Modica si divora con Giunta e Zunno la terza rete. Grande entusiasmo tra i tifosi biancoscudati.