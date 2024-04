Floridia rifiuta la Sagra dei 'crastuna': evento trasferito nella vicina Solarino

"Con profondo rammarico sono costretto a comunicare alla cittadinanza Floridiana che l’amministrazione Carianni ha rigettato l’evento proposto dall’ associazione 'US Project' con la Direzione Artistica di Giuseppe Tata con il Patrocinio della Regione Sicilia che avrebbe proposto il 25 e 26 Maggio la Prima Sagra dei 'Crastuna' e dei Prodotti Tipici.

Gli addetti ai lavori non comprendono come si possa non autorizzare un evento già precedentemente autorizzato in data 31 marzo e poi rinviato, comprendiamo che vi sia nella stessa data ma in un quartiere lontano una festa religiosa , ma rifiutare un evento di tale taratura è una vera occasione persa". Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, liquida la polemica con una battuta. "In quelle date abbiamo la nostra programmazione".

Ad accogliere l'evento dove i 'crastuna' non appartengono alla tradizione locale, è stata Solarino. Nel programma della sagra, è in programma un concerto di Mario Venuti.