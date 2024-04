Il Catania sconfitto dalla Virtus Francavilla: all'orizzone si vedono i play out

Un gol di Aristico in avvio del secondo tempo ed il Catania crolla sul campo della Virtus Francavilla. Un 1 a 0 che mette a rischio il futuro dei rossazzurri, ad unpasso dalla zona play out. A guardare i risultati, l'esonero di Lucarelli, non è stata una mossa vincente per la società del patron, Peligra. A parte la Coppa Italia , rischia così di infrangersi il sogno della promozione per gli etnei. In ombra i protagonisti del successo contro il Padova in Coppa.

Il gol partita arriva al 10' della ripresa. Gabriele Artistico parte in posizione regolare, entra in area e con il destro fa partire un diagonale preciso. La palla colpisce il palo interno e entra in rete. I padroni di casa sono in controllo e il Catania continua a faticare. Al 31’ lampo di Risolo, sinistro potente da dentro l’area di rigore, blocca Albertoni. Risponde Cianci dall’altra parte, l’attaccante si gira in area pugliese, para Branduani. Chiude con una formazione a trazione anteriore il Catania. Con Di Carmine, ci sono infatti Cianci, Chiarella e Chiricò. Chiara l’intenzione di Zeoli di acciuffare il pari. E al 40’ il Catania ci va vicinissimo. Chiarella sfonda sulla sinistra e crossa in area, Di Carmine si coordina e spara in girata. Para Branduani. Il Catania ci prova fino all'ultimo, ma il risultato non cambia.