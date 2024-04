Under 17, Atletico Siracusa battuto a Siracusa: niente finale

Real Belvedere 3

Atletico Siracusa 1

Real Belvedere: Veneziano, Interlandi, Cappitta, Galeota, Maiorca, Amato (18’ st Accolla), Rezgui (38’ st Sammito), Di Pace, Razza (44’ st Ferraro), Sultana, Caccamo (25’ st Ietta). All. Pisasale.

Atletico Siracusa: Carrubba, Cester L., Mazzullo, Cutrufo, Cappuccio S., Corso, Scavone, Currieri (21’ st Vinci), Lo Bello (30’ st Cappuccio M.), Sorrenti A., Cester G. All Sorrenti C.

Arbitro: Nalbantu di Siracusa.

Reti: 24’ pt Sultana, 47’ pt Veneziano, 13’ st Razza, 48’ st Vinci.

Disco rosso al “Simoncini”. Svanisce a Belvedere il sogno dell’Atletico Siracusa di arrivare fino in fondo nel campionato provinciale under 17. La semifinale playoff termina 3-1 per i padroni di casa del Real, cinici a sfruttare le occasioni da gol create al contrario di una squadra che gioca bene ma sciupa tanto in zona offensiva. A pesare sull’andamento del match anche alcune discutibili decisioni arbitrali, che hanno fatto arrabbiare gli ospiti.