Trapani in festa: battuto il Siracusa di misura e promozione anticipata in serie C

Il successo finale lo avevano già scritto ad inizio di stagione. Stasera il Trapani battendo con il minimo sforzo il Siracusa, torna in serie C. Lo fa con quattro giornate di anticipio, mandando in visibilio i quasi ottomila tifosi del 'Provinciale'. Non è stata una bella partita, ma i neopromossi di fronte ad un Siracusa, per nulla scosso dal cambio dell'allenatore, hanno dominato nel primo tempo, con il Siracusa che ha cercato di limitare i danni. Nella prima frazione di gioco, Lamberti ha salvato la propria rete almeno in due circostanze. Di contro un Siracusa che non ha mai impensierito il portiere granata. Nella ripresa il Trapani si è presentato in campo con l'obiettivo di chiudere al più presto il match. Ci pensa al 50' Balla a firmare il gol partita e della promozione anticipata. Nell'occasione c'è uno svarione difensivo degli azzurri e la complicità di Lamberti, che si è poi infortunato, lasciando il posto a Lumia.

Spinelli nel secondo tempo ha operato 4 sostituzioni, mandano in campo Sarao, Forchignone, Markic e Teijo. La musica non cambia, anche se il Siracusa ha un buon possesso palla. Ma la porta dell'albanese Ujkaj non corre seri pericoli . Neppure i quattro minuti di recupero servono alla seconda forza del campionato a riaprire la partita. Poi è festa in campo e sugli spalti. Il presidente del Trapan, Antonini . è euforico e a caldo ha già parlato di lottare per la di serie , fin dalla prossima stagione. Per il Siracusa le ultime 4 partite saranno decisive. Russotto e compagni debbono difendere il secondo posto con le unghie e con i denti e disputare i play off, dall'alto della classifica. Poi ci sarà il tentativo del ripescaggio.